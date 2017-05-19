ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерн "Калашников", входящий в Госкорпорацию Ростех, в рамках программы по развитию дилерской сети и работе с оружейными магазинами открыл первый фирменный отдел в столице Белоруссии Минске.

"Планы по открытию новых бренд-зон - это стратегически важный шаг для нас, поэтому, присутствие в Белоруссии благоприятно скажется на увеличении объёма продаж в эту страну, а также облегчит доступ потребителей к широкому спектру гражданской продукции Концерна. Качество обслуживания наших клиентов - одна из основ взаимоотношений с оружейными магазинами во всех городах, где мы присутствуем", - прокомментировал открытие заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

Белоруссия стала второй страной на постсоветском пространстве, где присутствует фирменная бренд-зона концерна. В 2016 году предприятие успешно возобновило поставки гражданской стрелковой продукции в Грузию, в города Тбилиси, Батуми и Гори.

В Минске будет представлена как традиционная стрелковая продукция, так и сопутствующие товары под маркой "Калашников" и "Байкал".