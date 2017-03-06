ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерн "Калашников", входящий в Госкорпорацию Ростех, в рамках программы по развитию дилерской сети и работе с оружейными магазинами открыл первую бренд-зону в Москве в одном из старейших в России оружейных магазинов "Охотник", появившемся в 1954 году.

В бренд-зоне будет представлена вся оружейная линейка Концерна "Калашников" и Ижевского механического завода, включая нарезное, гладкоствольное, пневматическое, травматическое, спортивное оружие и массогабаритные макеты.

В фирменном отделе "на Каланчевской" кроме традиционной гражданской стрелковой продукции также представлена охотничья линейка одежды Baikal, широкий спектр сувениров и сопутствующих товаров под брендами "Калашников" и Baikal. Новая бренд-зона открывает большие возможности для клиентского сервиса в московском регионе и позволяет развивать рынок гражданского охотничьего и спортивного оружия.