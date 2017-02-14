ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерн "Калашников", входящий в Госкорпорацию Ростех, успешно выполнил поставку Национальному управлению по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (BNN) Индонезии первой партии гладкоствольных ружей "Сайга - 12С". Эта поставка является стратегически важной для расширения реализации продукции гражданского назначения на экспорт, а также для укрепления сотрудничества за рубежом.

Помимо поставки гражданской продукции, специалисты Концерна "Калашников" также провели тренинг и демонстрационные стрельбы для сотрудников Национального управления Индонезии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (BNN)".

Ружьё "Сайга - 12С" является надёжным и испытанным образцом ГСО, зарекомендовавшим себя на рынке стрелкового оружия. Данное изделие оснащается складным рамочным прикладом с резиновым амортизирующим затыльником, что позволяет эффективно контролировать мощную отдачу 12 калибра. Откидная крышка ствольной коробки имеет интегрированную планку типа Пикатинни для удобной установки разнообразных прицельных приспособлений, в первую очередь коллиматорных прицелов. Ружьё штатно укомплектовано регулируемыми открытыми прицельными приспособлениями по типу автомата Калашникова. Дополнительные планки типа Пикатинни в нижней части пластикового цевья и под газовым блоком на стволе позволяют осуществлять установку различных аксессуаров, таких как передняя рукоятка или подствольный фонарь. Для ускорения перезарядки ружьё имеет увеличенный приёмник магазина.