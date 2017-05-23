ОРЕАНДА-НОВОСТИ. GM-АВТОВАЗ с 17 мая вынужденно приостановил конвейер в связи с тем, что поставщик "Завод Автокомпонент" прекратил поставки комплектующих для Chevrolet Niva. В пресс-службе компании отметили, что последствия внеплановой остановки могут негативно отразиться как на бизнес-процессах, так и на сотрудниках компании.

Напомним, в соответствии с производственным графиком GM-АВТОВАЗ приостанавливал работу конвейера на три дня в марте этого года, а также на период майских каникул с 1 по 9 мая. Как сообщалось ранее, с августа прошлого года предприятие испытывает сложности, связанные с недопоставкой комплектующих от двух поставщиков, однако их названия не разглашались.