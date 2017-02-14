ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) принимает участие в работе выставки AERO INDIA 2017, проходящей с 14 по 18 февраля в г. Бангалор. Продукция корпорации в виде моделей самолётов Су-30МКИ, Як-130, МС-21 и Як-152 представлена на стенде ОАК.

Особое место на выставке AERO INDIA 2017 занимают многофункциональные истребители Су-30МКИ, которые составляют основу ВВС Индии. По традиции эти боевые самолёты представлены на статической стоянке и в лётной программе авиасалона.

Программа Су-30МКИ, включающая фазы разработки, поставки и организации лицензионного производства самолётов, стала одной из самых успешных программ ВТС России. В ходе многочисленных международных учений лётчики ВВС Индии на истребителях Су-30МКИ неоднократно добивались победы в учебных боях с современными боевыми самолётами других типов.

В настоящее время индийские предприятия при активном участии ПАО "Корпорация "Иркут" наращивают инфраструктуру для капитального ремонта самолётов Су-30МКИ.