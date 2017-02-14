Корпорация "Иркут" развивает программу Су-30МКИ
Особое место на выставке AERO INDIA 2017 занимают многофункциональные истребители Су-30МКИ, которые составляют основу ВВС Индии. По традиции эти боевые самолёты представлены на статической стоянке и в лётной программе авиасалона.
Программа Су-30МКИ, включающая фазы разработки, поставки и организации лицензионного производства самолётов, стала одной из самых успешных программ ВТС России. В ходе многочисленных международных учений лётчики ВВС Индии на истребителях Су-30МКИ неоднократно добивались победы в учебных боях с современными боевыми самолётами других типов.
В настоящее время индийские предприятия при активном участии ПАО "Корпорация "Иркут" наращивают инфраструктуру для капитального ремонта самолётов Су-30МКИ.