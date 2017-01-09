Кроссовер Lamborghini Urus придёт на российский рынок
09.01.2017, 14:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кроссовер Lamborghini Urus станет первой и единственной гибридной моделью компании. Об этом сообщил глава отдела разработки Lamborghini Маурицио Реджани. Продажи машины в Европе должны начаться в 2018 году. Новинка будет ориентирована, в том числе, и на российский рынок.ъ
Помимо гибридной силовой установки серийная версия кроссовера Lamborghini получит 4,0-литровый бензиновый твин-турбо мотор V8. C таким агрегатом до 100 км/ч машина будет разгоняться менее чем за 4 секунды.
Таким образом, Urus станет самым быстрым серийным SUV в мире. На данный момент в сегменте по этому показателю лидируют Bentley Bentayga (4,1 с), Porsche Cayenne Turbo S (4,1 с) и BMW X6 М (4 секунды).
Помимо гибридной силовой установки серийная версия кроссовера Lamborghini получит 4,0-литровый бензиновый твин-турбо мотор V8. C таким агрегатом до 100 км/ч машина будет разгоняться менее чем за 4 секунды.
Таким образом, Urus станет самым быстрым серийным SUV в мире. На данный момент в сегменте по этому показателю лидируют Bentley Bentayga (4,1 с), Porsche Cayenne Turbo S (4,1 с) и BMW X6 М (4 секунды).