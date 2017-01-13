Крымским рыбакам расширили разрешенные пункты выгрузки промышленных уловов
13.01.2017, 17:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2017 года внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу доставки уловов водных биоресурсов в российские морские порты и иные места доставки.
Принятые поправки имеют большое значение для рыбаков Республики Крым и г. Севастополя. Согласно документу, рыбопромышленники, осуществляющие промышленное рыболовство, теперь могут доставлять уловы не только в морские порты, как ранее было установлено законодательством, но и в другие пункты, определенные органами власти субъектов Российской Федерации. Такую возможность для рыбаков ранее обсуждали на межведомственных совещаниях с представителями пограничной службы ФСБ России, в том числе на территории Крымского полуострова.
Постановлением также вносится ряд дополнений в формулировки текста документа, имеющие юридико-технический характер.
Принятые поправки имеют большое значение для рыбаков Республики Крым и г. Севастополя. Согласно документу, рыбопромышленники, осуществляющие промышленное рыболовство, теперь могут доставлять уловы не только в морские порты, как ранее было установлено законодательством, но и в другие пункты, определенные органами власти субъектов Российской Федерации. Такую возможность для рыбаков ранее обсуждали на межведомственных совещаниях с представителями пограничной службы ФСБ России, в том числе на территории Крымского полуострова.
Постановлением также вносится ряд дополнений в формулировки текста документа, имеющие юридико-технический характер.