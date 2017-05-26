ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты Усть-Лабинского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") завершили реконструкцию воздушной линии 10 кВ, обеспечивающей электроснабжение потребителей хутора Северино. Работы проводились по программе модернизации распредсетей Усть-Лабинского энергорайона.

В ходе работ на линии будет осуществлена замена фарфоровых изоляторов на стеклянные, 15 опор, а также ремонт 17 траверсов. Кроме этого, специалисты Усть-Лабинских электрических сетей расчистят 1 га трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Общая ремонтная протяжённость воздушной линии составит 7 км. Завершить капитальный ремонт планируется в сентябре текущего года.- Учитывая высокую социальную значимость данного объекта, важность проведённой работы трудно недооценить. Ведь от этой линии запитаны местная школа, Сельский совет, почта и жилой сектор. Кроме того, в центре села работают Дом культуры, поликлиника, детский сад, которые после проведённого ремонта получают ещё более качественную электроэнергию, - отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.