ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ОАО «Кукморагрохимсервис» наращивают темпы производства животноводческой продукции, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.ОАО «Кукморагрохимсервис» среди подсобных хозяйств ОАО «Татагрохим» является одним из крупных и стабильно развивающихся по производству животноводческой продукции. На сегодняшний день в хозяйстве насчитывается 1092 головы крупного рогатого скота , в т.ч. 420 голов дойных коров. Ежедневно производится более 5,2 тонны молока. Коровы поделены на группы, и для каждой из них составляется отдельный многокомпонентный рацион кормления.

По словам специалистов ОАО «Кукморагрохимсервис», здесь уделяется особое внимание воспроизводству стада. В хозяйстве внедрено 100% искусственное осеменение коров по европейской технологии.