LADA Granta Drive Active стала 10-тысячным авто, сошедшим с конвейера "Лада Спорт"
28.12.2016, 11:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С конвейера компании "Лада Спорт" 26 декабря сошёл 10-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в феврале 2013 года. "Юбиляром" стала модель LADA Granta Drive Active.
Рубеж в 10 тысяч автомобилей компания "ЛАДА Спорт" преодолела менее чем за четыре года. Первые спортивные "Гранты" для дорог общего пользования стали производиться в конце февраля 2013 года. Позже модельную линейку серийной продукции пополнили Kalina Sport, затем Kalina NFR, который сегодня является самым мощным серийным автомобилем LADA (136 л.с.).
Напомним, комплектация Drive Active была запущена в начале ноября этого года. На сегодняшний день реализовано более 200 автомобилей LADA Kalina/Granta Drive Active. Автомобили в данной комплектации оснащены минимальным "спортпакетом": спортивная подвеска, оригинальные бампера, обтекатели порогов, спойлеры, фирменные колёсные диски LADA Sport, а также спортивные элементы интерьера.
Рубеж в 10 тысяч автомобилей компания "ЛАДА Спорт" преодолела менее чем за четыре года. Первые спортивные "Гранты" для дорог общего пользования стали производиться в конце февраля 2013 года. Позже модельную линейку серийной продукции пополнили Kalina Sport, затем Kalina NFR, который сегодня является самым мощным серийным автомобилем LADA (136 л.с.).
Напомним, комплектация Drive Active была запущена в начале ноября этого года. На сегодняшний день реализовано более 200 автомобилей LADA Kalina/Granta Drive Active. Автомобили в данной комплектации оснащены минимальным "спортпакетом": спортивная подвеска, оригинальные бампера, обтекатели порогов, спойлеры, фирменные колёсные диски LADA Sport, а также спортивные элементы интерьера.