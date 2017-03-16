LADA Vesta признана "Лучшим продуктом года" по версии RAF2017
16.03.2017, 12:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ LADA Vesta стала победителем Премии Российского автомобильного форума, который проходит в Москве 15-16 марта. Автомобиль награждён в номинации «Лучший продукт года».
Эксперты форума отметили, что седан LADA Vesta стал первым в ряду LADA нового поколения с фирменным ИКС-стилем. Автомобиль стремительно вошел в число лидеров российского рынка и занял 4-е место в рейтинге самых популярных моделей 2016 года. Общий объём продаж в прошлом году составил свыше 55 тысяч штук. В 2017-м LADA Vesta продолжает укреплять свои позиции на рынке и в январе-феврале занимает третье место рейтинга.
Начались продажи седана на европейском рынке: в Германии, Венгрии, Болгарии. Семейство LADA Vesta продолжит развитие – во втором полугодии 2017 года на рынок выйдет модель в кузове универсал и универсал в версии «Кросс».
Премия Российского автомобильного форума – профессиональная награда, которой ежегодно отмечаются успехи и вклад компаний и топ-менеджеров в развитие российской автомобильной промышленности. В прошлом году LADA Vesta также была отмечена премией РАФ. Организаторы форума наградили АВТОВАЗ за то, что несмотря на кризис в экономике и тяжёлую ситуацию на автомобильном рынке страны предприятие выпустило два новых автомобиля – LADA Vesta и LADA XRAY.
Эксперты форума отметили, что седан LADA Vesta стал первым в ряду LADA нового поколения с фирменным ИКС-стилем. Автомобиль стремительно вошел в число лидеров российского рынка и занял 4-е место в рейтинге самых популярных моделей 2016 года. Общий объём продаж в прошлом году составил свыше 55 тысяч штук. В 2017-м LADA Vesta продолжает укреплять свои позиции на рынке и в январе-феврале занимает третье место рейтинга.
Начались продажи седана на европейском рынке: в Германии, Венгрии, Болгарии. Семейство LADA Vesta продолжит развитие – во втором полугодии 2017 года на рынок выйдет модель в кузове универсал и универсал в версии «Кросс».
Премия Российского автомобильного форума – профессиональная награда, которой ежегодно отмечаются успехи и вклад компаний и топ-менеджеров в развитие российской автомобильной промышленности. В прошлом году LADA Vesta также была отмечена премией РАФ. Организаторы форума наградили АВТОВАЗ за то, что несмотря на кризис в экономике и тяжёлую ситуацию на автомобильном рынке страны предприятие выпустило два новых автомобиля – LADA Vesta и LADA XRAY.