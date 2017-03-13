ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лидером авторынка Северо-Западного региона в январе 2017 года стала марка LADA, сообщают аналитики "Автостат Инфо".

Отечественный автопроизводитель реализовал здесь в отчётный месяц 1054 легковых авто, увеличив годовой показатель продаж на 8,2%, а свою долю - до 13% (годом ранее - 11,2%). LADA заняла первое место в рейтинге регионального авторынка и обогнала Renault, который стал вторым с результатом 985 проданных авто (-6,5%). На третьем месте оказался Hyundai, который продал в Северо-Западном округе за январь 2017 года 961 автомобиль, на 8% больше, чем годом ранее. За тот же период продажи KIA сократились здесь на 14,7% до 843 ед. авто, а объём реализации автомобилей Volkswagen "упал" на 8,9% и составил 562 ед.

Среди автомобильных брендов, которые заметно увеличили свои продажи на местном рынке в январе текущего года, отметим также Jaguar (+433%, до 32 авто), Peugeot (+125%, до 45 ед.), Datsun (+183%, 133 ед.), Skoda (+25,4%, 494 шт.) и Mazda (+17,7%, 206 ед.).

Из материалов исследования "Автостат Инфо" известно также, что объём продаж легковых автомобилей на рынке Северо-Западного ФО составил в январе текущего года 8113 ед. (-6,6%). Из этого количества до 6940 ед. пришлось на иномарки (-8,6%), а ещё 1173 шт. - на автомобили отечественных марок, прирост продаж у которых достиг в годовом сравнении 7,3%.