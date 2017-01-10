Lexus показал новое поколение седана LS
10.01.2017, 15:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Lexus на Североамериканском международном автосалоне в Детройте представила пятое поколение флагманского седана LS 2018 года. Более длинный и низкий по сравнению с предыдущим седаном, новый LS разработан на новой глобальной платформе GA–L с приводом на заднюю ось, сообщает пресс-служба Lexus.
Новая глобальная платформа Lexus для премиальных автомобилей (GA–L) дебютировала на купе LC 500 и теперь, имея удлинённую колёсную базу, легла в основу нового седана LS. Для увеличения высоты центра тяжести и улучшения распределения веса новый седан LS предлагается только в версии с удлинённой колёсной базой. 3125-миллиметровая колесная база на 35 мм длиннее по сравнению с нынешней моделью LS с удлинённой колёсной базой.
Новый LS оснащается технологией управления ходовой частью последнего поколения под названием "Система интегрированного управления динамикой автомобиля" (VDIM). Эта система осуществляет совмещенное управление всеми подсистемами автомобиля (системой торможения, рулевым механизмом, трансмиссией и подвеской), контролируя основные продольные, горизонтальные и вертикальные перемещения наряду с поворотами вокруг вертикальной оси, поперечным вращением и продольными колебаниями. Оптимальное управление этими движениями помогает обеспечить исключительный комфорт во время поездки, лучшую силу сцепления, безопасность и манёвренность. Управляемость улучшена благодаря активным стабилизаторам и системе динамического управления Lexus (LDH) с независимым рулевым управлением передними и задними колёсами. Система VDIM позволяет обеспечить стабильность при передвижении автомобиля по таким неоднородным в отношении сцепления дорожным поверхностям, как сухое асфальтовое покрытие и лёд.
При разработке нового LS инженеры использовали облегчённые материалы, в том числе, сверхпрочные на растяжение стальные листы и алюминий, для того, чтобы убрать более 90 кг веса по сравнению с текущим LS.
Новая платформа смещает центр тяжести автомобиля ниже, располагая большую часть массы (включая двигатель и пассажиров) более централизованно и ниже относительно ходовой части. Кроме того, она оптимизирует расположение центра тяжести, что имеет важное значение для ходовых характеристик. Специальные соединительные скобы в отсеке двигателя, крепкие алюминиевые стойки подвески спереди и сзади и прочие особенности конструкции помогают усилить основные составляющие ходовой части.
Новая глобальная платформа Lexus для премиальных автомобилей (GA–L) дебютировала на купе LC 500 и теперь, имея удлинённую колёсную базу, легла в основу нового седана LS. Для увеличения высоты центра тяжести и улучшения распределения веса новый седан LS предлагается только в версии с удлинённой колёсной базой. 3125-миллиметровая колесная база на 35 мм длиннее по сравнению с нынешней моделью LS с удлинённой колёсной базой.
Новый LS оснащается технологией управления ходовой частью последнего поколения под названием "Система интегрированного управления динамикой автомобиля" (VDIM). Эта система осуществляет совмещенное управление всеми подсистемами автомобиля (системой торможения, рулевым механизмом, трансмиссией и подвеской), контролируя основные продольные, горизонтальные и вертикальные перемещения наряду с поворотами вокруг вертикальной оси, поперечным вращением и продольными колебаниями. Оптимальное управление этими движениями помогает обеспечить исключительный комфорт во время поездки, лучшую силу сцепления, безопасность и манёвренность. Управляемость улучшена благодаря активным стабилизаторам и системе динамического управления Lexus (LDH) с независимым рулевым управлением передними и задними колёсами. Система VDIM позволяет обеспечить стабильность при передвижении автомобиля по таким неоднородным в отношении сцепления дорожным поверхностям, как сухое асфальтовое покрытие и лёд.
При разработке нового LS инженеры использовали облегчённые материалы, в том числе, сверхпрочные на растяжение стальные листы и алюминий, для того, чтобы убрать более 90 кг веса по сравнению с текущим LS.
Новая платформа смещает центр тяжести автомобиля ниже, располагая большую часть массы (включая двигатель и пассажиров) более централизованно и ниже относительно ходовой части. Кроме того, она оптимизирует расположение центра тяжести, что имеет важное значение для ходовых характеристик. Специальные соединительные скобы в отсеке двигателя, крепкие алюминиевые стойки подвески спереди и сзади и прочие особенности конструкции помогают усилить основные составляющие ходовой части.