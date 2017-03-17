Институт ядерной физики (ИЯФ) Казахстана провёл модернизацию исследовательского ядерного реактора, повысив его уровень безопасности. Такое заключение сделали специалисты из МАГАТЭ по итогам миссии INSARR (интегрированная оценка безопасности исследовательских реакторов), которая прошла в Казахстане с 27 февраля по 3 марта 2017 года.

Миссия состояла из экспертов по ядерной безопасности из трёх стран, эксплуатирующих исследовательские реакторы, и сотрудников МАГАТЭ. Эксперты изучили комплексные программы безопасности легководного реактора ВВР-К, включая совершенствование реакторных систем безопасности, подготовку и повышение квалификации для обслуживающего персонала исследовательского реактора.

Как отметил руководитель команды МАГАТЭ Дэвид Сирс, проверка выявила полное выполнение рекомендаций предыдущей миссии INSARR в 2008 году. Миссией были даны дополнительные рекомендации по анализу безопасности, безопасности экспериментов и готовности к чрезвычайным ситуациям.

«Мы приветствуем решение МАГАТЭ, ставшее логичным завершением работы, выполненной при участии специалистов Росатома. В результате реактор преобразован в более современную, безопасную и эффективную исследовательскую установку», – подчеркнул генеральный директор Регионального центра «Росатом Центральная Азия» Виталий Драгунов.

Справочно:

Институт ядерной физики (ИЯФ) Министерства энергетики РК образован в 1957 году и является ведущей научной организацией Республики Казахстан в области ядерной физики и физики твердого тела, радиоэкологических исследований, ядерных и радиационных технологий. ИЯФ обладает крупным научно-техническим и производственным потенциалом: 4 крупные базовые экспериментальные установки (атомный реактор ВВР-К, изохронный циклотрон У-150М, электростатический ускоритель УКП-2-1, промышленный ускоритель электронов ЭЛВ-4), 22 научно-исследовательских лаборатории и научно-технические центры с современным аналитическим и испытательным оборудованием. В ИЯФ работают около 700 человек, в том числе около 100 кандидатов и докторов наук.