ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 60 км воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ и 23 трансформаторные подстанции отремонтировали в январе и феврале астраханские энергетики ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") в рамках ремонтной программы 2017 года.

С начала года специалисты астраханского филиала компании также отремонтировали 160 единиц коммутационного оборудования и расчистили более 90 гектаров просек воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности. Всего в рамках годовой ремонтной программы астраханские специалисты отремонтируют 2,5 тысяч км ЛЭП и около 500 подстанций.

Выполнение заданий ремонтной программы повышает пропускную способность электросетей, снижает вероятность технологических нарушений, обеспечивает надёжное и качественное энергоснабжение населения, объектов промышленности и сельского хозяйства Астраханской области.