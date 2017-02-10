ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "МТС" (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о завершении очередного этапа модернизации сети в историческом центре Санкт-Петербурга. В результате работ средние скорости в сети "четвёртого" поколения выросли в полтора раза.

В рамках модернизации специалисты МТС изменили настройки на более чем 200 базовых станций, расположенных в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском, Петроградском, Приморском и Калининском районах города - частоты, используемые ранее для голосовых услуг, были переориентированы на передачу данных в сети LTE. Таким образом, компания смогла добиться существенного увеличения скорости мобильного интернета как на улицах, так и в помещениях. При этом качество "голоса" осталось на высоком уровне за счёт модернизации и расширения 2G/3G сети, перевода большей доли голосового трафика в сеть 3G, перенастройки базовых станций и перепланировки сети.

"На протяжении последних полутора лет при развитии сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области мы отдаём предпочтение строительству базовых станций, работающих на частоте 1800 МГц. Это позволяет нам значительно ускорить темпы развёртывания 4G в регионе, ведь на покрытие большей площади требуется меньшее число базовых станций, чем при использовании диапазона 2600 МГц. Однако в ряде случаев повысить качество работы нашей сети можно и за счёт перераспределения уже имеющегося частотного ресурса. Так, рефарминг частот в историческом центре Петербурга позволил нам не только расширить покрытие сети "четвёртого поколения" и на 50 процентов повысить средние скорости в LTE-1800, но также значительно улучшить качество сигнала внутри сотен жилых домов, бизнес - и торговых центров, музеев и памятников архитектуры, а, значит, положительные изменения почувствовали сразу десятки тысяч петербуржцев и гостей нашего города," - комментирует технический директор филиала МТС в Санкт-Петербурге Дмитрий Смирнов.

Развитие сети LTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

С апреля 2014 года МТС предоставляет жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области высокоскоростной мобильный интернет с возможностью передачи данных на скорости до 75 Мбит/с. В 2015 году число базовых станций, поддерживающих работу в сети "четвёртого поколения", выросло более чем в 3 раза.

С 2015 года предпочтение было отдано строительству базовых станций, работающих на так называемых "голосовых частотах", LTE-1800. За счёт этого компания смогла не только существенно ускорить развёртывание сети "четвёртого" поколения на территории региона, но также провести агрегацию частот 1800+2600 МГц, LTE800+2600 МГц, 1800+800 МГц, что позволило увеличить скорость передачи данных для абонентов в сети "четвёртого поколения" до 150 Мбит/с.

На сегодняшний день сеть 4G МТС покрывает практически 100 процентов территории Санкт-Петербурга и более 80 процентов Ленинградской области.

Кроме того, в конце 2016 года МТС первой из операторов запустила в Петербурге на коммерческих сайтах первые фрагменты сетей LTE-Advanced Pro, обеспечивающих передачу данных на скорости до 400 Мбит/с, что достигается агрегацией частот (LTE FDD 1800 МГц + LTE TDD 2600 МГц), многомерными антеннами MIMO 4x4 и модуляцией 256-QAM.

Развитие сетей LTE МТС в СЗФО и других регионах РФ

На текущий момент услуги связи стандарта LTE МТС доступны во всех регионах Северо-Западного федерального округа. Первая сеть LTE МТС в СЗФО была запущена в ноябре 2013 года в Псковской области. В 2014 году МТС запустила сети 4G LTE в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Новгородской, Калининградской, Вологодской областях, республиках Карелия и Коми. МТС первой среди российских операторов запустила сети LTE во всех регионах своего присутствия в России (83 субъекта).