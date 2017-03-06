ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "МегаФон" (код на LSE: MFON), ведущий российский оператор связи ("МегаФон" или "Компания"), объявляет о закрытии сделки по приобретению (далее "Приобретение") 100% голосующих акций АО "СМАРТС-Ульяновск", 100% акций АО "СМАРТС-Саранск" и 100% акций АО "СМАРТС-Пенза" ("Компании") у регионального оператора мобильной связи АО "СМАРТС".

Каждая из Компаний владеет правами на полосу частот 14,8 МГц в диапазоне 1800 МГц. Приобретение Компаний позволит "МегаФону" увеличить частотный ресурс в диапазоне 1800 МГц в Республике Мордовия, Ульяновской и Пензенской областях России.

Генеральный директор "МегаФона" Сергей Солдатенков прокомментировал: "Эта сделка позволит "МегаФону" эффективнее и с меньшими затратами развивать сеть LTE-1800 в Поволжье. Ранее это было невозможно из-за ограничений частотного ресурса в данных регионах. За счёт расширения полосы частот в диапазоне 1800 МГц мы сможем увеличить скорость мобильного интернета 4G и расширить зону покрытия сети, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг для наших клиентов".