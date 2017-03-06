"MегаФон" расширяет портфель частот в Приволжском федеральном округе
Каждая из Компаний владеет правами на полосу частот 14,8 МГц в диапазоне 1800 МГц. Приобретение Компаний позволит "МегаФону" увеличить частотный ресурс в диапазоне 1800 МГц в Республике Мордовия, Ульяновской и Пензенской областях России.
Генеральный директор "МегаФона" Сергей Солдатенков прокомментировал: "Эта сделка позволит "МегаФону" эффективнее и с меньшими затратами развивать сеть LTE-1800 в Поволжье. Ранее это было невозможно из-за ограничений частотного ресурса в данных регионах. За счёт расширения полосы частот в диапазоне 1800 МГц мы сможем увеличить скорость мобильного интернета 4G и расширить зону покрытия сети, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг для наших клиентов".