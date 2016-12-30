Mercedes-Benz отзывает более 200 авто S-Класса в России
30.12.2016, 14:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Мерседес-Бенц Рус" объявила об отзыве 208 автомобилей Mercedes-Benz S-Класса, реализованных с ноября 2015-го по март 2016 года. В данных автомобилях устройства подачи ремня безопасности перед началом движения могут не занять своё первоначальное положение и, соответственно, оставаться в выдвинутом состоянии.
Уполномоченные дилеры "Мерседес-Бенц Рус", уведомляют, владельцев автомобилей Mercedes-Benz S-Класса, подпадающих под отзыв, путём рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Уполномоченные дилеры "Мерседес-Бенц Рус", уведомляют, владельцев автомобилей Mercedes-Benz S-Класса, подпадающих под отзыв, путём рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.