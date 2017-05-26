ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания «Мерседес-Бенц Рус» запустила программу двухлетней постгарантийной сервисной поддержки автомобилей Mercedes-Benz, которая действует без ограничения пробега автомобилей.



Как сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус», российским владельцам автомобилей Mercedes-Benz предлагается два года постгарантийного обслуживания на весь модельный ряд в рамках программы «Постгарантийный сервисный пакет «Мерседес-Бенц» на 3-й и 4-й годы». Клиент получает Пакет на стадии приобретения автомобиля. Его преимуществом является отсутствие ограничений по пробегу.



Постгарантийный сервисный пакет «Мерседес-Бенц» включает работы по ремонту и/или замене основных компонентов и агрегатов автомобиля и действует на 3-й и 4-й годы эксплуатации в отношении легковых автомобилей, произведенных с 1 декабря 2016 года и переданных клиентам официальными дилерами марки в России с 1 января 2017 года. Для обслуживающихся в рамках Пакета автомобилей нет ограничения по пробегу.



В отношении новых автомобилей с датой производства до 1 декабря 2016 года действует специальное предложение по привлекательной цене, позволяющее клиенту приобрести Сервисный сертификат «Оптимум». Он включает сервисный пакет «Мерседес-Бенц» на 3-й и 4-й годы эксплуатации и 2 первых регламентных техобслуживания (ТО). Предложением можно воспользоваться только в день передачи автомобиля клиенту. Эта программа распространяется на новые легковые автомобили, переданные клиентам официальными дилерами марки в России с 1 января 2017 года.