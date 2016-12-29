Металлоинвест и Globaltrans продлили сервисный контракт на три года
29.12.2016, 10:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Металлоинвест и Globaltrans Investment PLC (совместно с консолидируемыми дочерними компаниями - Глобалтранс) объявляют о продлении долгосрочного сервисного контракта на три года. Ключевые условия сервисного контракта остаются без изменений: Глобалтранс продолжит обеспечивать 100% потребностей Металлоинвеста в грузовых железнодорожных перевозках.
"Продление контракта является результатом нашего плодотворного сотрудничества и многолетней упорной работы. Имея опыт предыдущих лет, мы смело рассчитываем на наивысшее качество услуг, предоставляемых Глобалтрансом", - отметил Андрей Варичев, генеральный директор УК "Металлоинвест".
"Продление контракта является результатом нашего плодотворного сотрудничества и многолетней упорной работы. Имея опыт предыдущих лет, мы смело рассчитываем на наивысшее качество услуг, предоставляемых Глобалтрансом", - отметил Андрей Варичев, генеральный директор УК "Металлоинвест".