ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Металлургический комбинат «Азовсталь» Группы Метинвест начал производство крановых рельсов КР80. С выпуском нового продукта предприятие завершает формировать линейку самых востребованных в промышленности крановых рельсов.

Продукция соответствует стандартам ДСТУ 2484 и ГОСТ 4121 и применяется для строительства путей мостовых кранов с высокой грузоподъёмностью. Среди потребителей крановых рельсов – морские порты, промышленные предприятия, строительные компании.

Первые 100 тонн нового профиля поставлены на внутренний рынок и в страны СНГ. Ожидаемый объём реализации крановых рельсов КР80 оценивается примерно в 1 тыс. тонн в год.

Мариупольский комбинат ранее наладил производство крановых рельсов КР70, КР100 и КР120. Крупнейшими потребителями рельсов КР80 и КР100 на внутреннем рынке являются предприятия Группы Метинвест.