ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Металлургические предприятия Группы Метинвест в прошлом году освоили производство 49 новых видов продукции.

Наибольшее количество новинок (18 наименований) пришлось на сегмент толстолистового проката, в сегменте рулонной продукции освоено 16 видов изделий. Также в 2016 году налажено производство 15 новых типоразмеров сортового и фасонного проката.

Основным потребителем металлопродукции в 2016 году оставался строительный сектор, для которого предприятия Метинвеста изготовили новые марки оцинкованного проката (S220GD, S250GD, DX52D, ASTM A653). Также были выведены на рынок горячекатаный рулонный прокат толщиной 1,2-1,5 мм, толстолистовой прокат с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии, новые типоразмеры углового и арматурного проката и другие изделия.

Для нужд украинских производителей металлоконструкций организовано производство горячекатаного толстолистового, рулонного и углового проката, а также профильных труб с двойной сертификацией по ДСТУ и Евронормам. Это позволяет потребителям использовать данную продукцию при изготовлении металлоконструкций как для локальных проектов, так и для выполнения экспортных заказов.

Для машиностроительной отрасли комбинаты Группы в 2016 году расширили продуктовую линейку высокопрочного термомеханически упрочнённого толстолистового и рулонного проката, проката для изготовления котлов и сосудов под давлением (в том числе с одновременной сертификацией по нескольким стандартам), толстого листа и рулонов для закалки и отпуска по евростандарту (для изготовления высокопрочных элементов техники).

Благодаря освоению новых видов продукции Группа Метинвест планирует увеличить продажи в Украине и за рубежом.