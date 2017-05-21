ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр обороны Республики Перу Хорхе Ньето Монтесинос осмотрел российскую экспозицию на 6-м международном салоне оборонных технологий SITDEF-2017, который проходит с 18 по 21 мая на территории главного штаба сухопутных войск в г. Лима.

На стенде АО «Рособоронэкспорт» для министра была проведена презентация российской вертолетной техники, которая хорошо зарекомендовала себя в сложных погодных и климатических условиях по всему миру, в том числе – в Латинской Америке.

В частности, глава оборонного ведомства Перу ознакомился с ударными вертолётами российского производства Ми-35М и Ми-28НЭ, а также проявил особый интерес к многоцелевому Ми-171Ш.

Перу имеет богатый опыт эксплуатации российской вертолётной техники. В частности, гражданские авиакомпании и вооружённые силы страны имеют в своём парке несколько вертолётов типа Ми-171. Эксплуатанты дают высокую оценку российским вертолётам, отмечая их летно-технические характеристики, высокую надёжность, простоту эксплуатации и обслуживания, возможность применения в сложных условиях эксплуатации.

Вертолёт Ми-171Ш – военно-транспортный вертолёт, разработанный на базе вертолета Ми-171 (Ми-8АМТ). Предназначен для борьбы с бронированными наземными, надводными, неподвижными и подвижными малоразмерными целями, для поражения живой силы противника, для перевозки военных грузов, десанта днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в различных климатических зонах. Вертолёт может оснащаться самыми современными комплексами стрелкового, ракетного, пушечного и бомбового вооружения, системами защиты от поражения. Вертолёт предназначен для транспортировки до 37 десантников, перевозки грузов массой до 4000 кг, перевозки до 12 раненых на носилках, выполнения поисково-спасательных операций (в т.ч. CSAR).

Ми-28НЭ высокоэффективный всепогодный ударный вертолёт нового поколения. Вертолёт призван выполнять широкий спектр задач. В их числе: уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание боевым вертолётам и самолётам.

Ми-35М является модернизированной версией вертолёта Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетанковой техники и живой силы противника, оказания огневой поддержки подразделениям Сухопутных войск и десантам, эвакуации раненых, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске. Одной из особенностей конструкции Ми-35М являются неубирающиеся шасси, что в отличие от Ми-24 обеспечивает энергопоглощение при падении.

Вертолёт оснащён приборами ночного видения, тепловизионной системой наблюдения, которая позволяет обнаруживать и распознавать объекты в любое время суток на расстоянии в несколько километров. Также на Ми-35М имеется современная спутниковая система навигации, интегрированная с бортовым компьютером, что сократило время определения навигационных параметров, расчёта маршрута и выдачи его на экран монитора командира экипажа более чем в два раза.