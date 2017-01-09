Минсельхоз России: утверждены новые правила льготного кредитования в АПК
09.01.2017, 13:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минсельхозом России подготовлено распоряжение Правительства Российской Федерации № 1528, которым утверждаются правила предоставления кредитов организациям АПК по льготной ставке не более 5%.
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 29 декабря 2016 года утвердил соответствующее постановление Правительства РФ.
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 29 декабря 2016 года утвердил соответствующее постановление Правительства РФ.