Минсельхоз и комитет СФ по аграрным вопросам обсудили приоритетные направления развития АПК на 2017 год
01.02.2017, 14:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 31 января в Аналитическом центре Минсельхоза России состоялось совместное совещание Минсельхоза России и Комитета Совета Федерации по аграрным вопросам, посвященное развитию агропромышленного комплекса на 2017 год.
Открывая совещание, министр сельского хозяйства Александр Ткачёв проинформировал о том, что Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Сергея Левина статс-секретарём – заместителем министра сельского хозяйства.
Глава Минсельхоза рассказал об итогах 2016 года и определил главную задачу на текущий год – сохранить набранные темпы развития отечественного сельского хозяйства. «С сельским хозяйством связано более трети отраслей экономики. Успехи аграриев важны не только для отрасли, но и для экономики страны в целом», – отметил Александр Ткачев.
Министр напомнил, что в 2016 году по многим позициям российские аграрии получили рекордные результаты. Собран высокий урожай зерновых – свыше 119 млн тонн, получено более 73 млн тонн пшеницы, увеличилось производство тепличных овощей на 8%, заложено 14 тыс. га садов и 5 тыс. га виноградников, сохраняется рост производства молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах на уровне 3%.
«На 2017 год мы ожидаем сохранения позитивной динамики в сельском хозяйстве», – заявил Александр Ткачев, – в начале года необходимо сосредоточиться на реализации новых мер поддержки: льготного кредитования под 5% и единой региональной субсидии».
Отмечено, что в текущем году продолжится активная работа по развитию прикладной науки в сельском хозяйстве. Специалистами подготовлен проект Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, предусматривающий развитие селекции и генетики в картофелеводстве, свекловодстве, овощеводстве и птицеводстве.
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин рассказал о результатах деятельности Комитета, в частности о принятии ряда законодательных актов и федеральных законов.
Статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин проинформировал об 11 законопроектах, разрабатываемых Минсельхозом, которые планируется доработать совместно с членами Комитета и принять в течение 2017 года.
Открывая совещание, министр сельского хозяйства Александр Ткачёв проинформировал о том, что Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Сергея Левина статс-секретарём – заместителем министра сельского хозяйства.
Глава Минсельхоза рассказал об итогах 2016 года и определил главную задачу на текущий год – сохранить набранные темпы развития отечественного сельского хозяйства. «С сельским хозяйством связано более трети отраслей экономики. Успехи аграриев важны не только для отрасли, но и для экономики страны в целом», – отметил Александр Ткачев.
Министр напомнил, что в 2016 году по многим позициям российские аграрии получили рекордные результаты. Собран высокий урожай зерновых – свыше 119 млн тонн, получено более 73 млн тонн пшеницы, увеличилось производство тепличных овощей на 8%, заложено 14 тыс. га садов и 5 тыс. га виноградников, сохраняется рост производства молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах на уровне 3%.
«На 2017 год мы ожидаем сохранения позитивной динамики в сельском хозяйстве», – заявил Александр Ткачев, – в начале года необходимо сосредоточиться на реализации новых мер поддержки: льготного кредитования под 5% и единой региональной субсидии».
Отмечено, что в текущем году продолжится активная работа по развитию прикладной науки в сельском хозяйстве. Специалистами подготовлен проект Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, предусматривающий развитие селекции и генетики в картофелеводстве, свекловодстве, овощеводстве и птицеводстве.
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин рассказал о результатах деятельности Комитета, в частности о принятии ряда законодательных актов и федеральных законов.
Статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин проинформировал об 11 законопроектах, разрабатываемых Минсельхозом, которые планируется доработать совместно с членами Комитета и принять в течение 2017 года.