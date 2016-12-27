Минсельхоз подвёл итоги мониторинга ситуации на агропродовольственном рынке
На основных агропродовольственных рынках сохраняется стабильная ситуация.
Рынок зерна. По состоянию на 22 декабря 2016 г. средняя экспортная цена на мягкую пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 158 долл. США/тонна.
За неделю цена снизилась на 4 долл. США/тонна (- 2,5%).
По оперативным данным ФТС России на 21 декабря 2016 г. в текущем 2016/2017 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 19 014 тыс. тонн (в том числе пшеницы - 14 886 тыс. тонн, кукурузы - 2 182 тыс. тонн, ячменя - 1 821 тыс. тонн, прочих культур - 126 тыс. тонн), что на 2,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (19 425 тыс. тонн).
По состоянию на 19 декабря 2016 г. оптовые цены в Европейской части страны на муку пшеничную высшего сорта составили - 16 320 руб./тонна (+0,2% за неделю, -0,7% с начала года), муку ржаную - 12 205 руб./тонна (+0,5% за неделю, +5,0% с начала года).
Рынок мяса и мясопродуктов. В январе-ноябре 2016 года в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 9 160,8 тыс. т (+ 6,3%).
По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 23.12.2016 на говядину полутуши составила 214,45 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши - 175,82 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки - 115,07 тыс. руб./тонну.
Рынок молока и молокопродуктов. В январе-ноябре 2016 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока составил 13 774,9 тыс. т (+ 2,1%).
По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 23.12.2016 на молоко сырое составила 24,31 руб./кг.
Рынок сахара. По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 19 декабря 2016 г. работают 60 заводов по переработке сахарной свёклы.
С конца июля 2016 г. переработано сахарной свёклы 39 464,4 тыс. т (на 21,4% выше уровня прошлого года), выработано 5 223,5 тыс. т (на 6,7% выше уровня прошлого года).