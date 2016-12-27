ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во исполнение пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 и в соответствии с указанием Министра сельского хозяйства Российской Федерации А. Н. Ткачёва о повышении эффективности мониторинга зернового и иных агропродовольственных рынков Депагропромом подготовлен анализ текущей ситуации по состоянию на 19.12.2016.

На основных агропродовольственных рынках сохраняется стабильная ситуация.

Рынок зерна. По состоянию на 22 декабря 2016 г. средняя экспортная цена на мягкую пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 158 долл. США/тонна.

За неделю цена снизилась на 4 долл. США/тонна (- 2,5%).

По оперативным данным ФТС России на 21 декабря 2016 г. в текущем 2016/2017 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 19 014 тыс. тонн (в том числе пшеницы - 14 886 тыс. тонн, кукурузы - 2 182 тыс. тонн, ячменя - 1 821 тыс. тонн, прочих культур - 126 тыс. тонн), что на 2,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (19 425 тыс. тонн).

По состоянию на 19 декабря 2016 г. оптовые цены в Европейской части страны на муку пшеничную высшего сорта составили - 16 320 руб./тонна (+0,2% за неделю, -0,7% с начала года), муку ржаную - 12 205 руб./тонна (+0,5% за неделю, +5,0% с начала года).

Рынок мяса и мясопродуктов. В январе-ноябре 2016 года в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 9 160,8 тыс. т (+ 6,3%).

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 23.12.2016 на говядину полутуши составила 214,45 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши - 175,82 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки - 115,07 тыс. руб./тонну.

Рынок молока и молокопродуктов. В январе-ноябре 2016 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока составил 13 774,9 тыс. т (+ 2,1%).

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 23.12.2016 на молоко сырое составила 24,31 руб./кг.

Рынок сахара. По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 19 декабря 2016 г. работают 60 заводов по переработке сахарной свёклы.

С конца июля 2016 г. переработано сахарной свёклы 39 464,4 тыс. т (на 21,4% выше уровня прошлого года), выработано 5 223,5 тыс. т (на 6,7% выше уровня прошлого года).