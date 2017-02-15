ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В РФ накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учётом остатков 2016 года) составляют 748,9 тыс. тонн действующего вещества, что на 138,6 тыс. тонн д. в. больше, чем на соответствующую дату 2016 года.

Средняя цена наиболее потребляемых форм минеральных удобрений с учётом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат в сравнении с аналогичной датой 2016 года составляет: на аммиачную селитру - 13 тыс. 725 рублей за тонну (-11%), карбамид - 18 тыс. 395 рублей за тонну (-9%), калий хлористый - 15 тыс. 383 рубля за тонну (+2%), азофоску - 20 тыс. 584 рубля за тонну (-11%), аммофос - 28 тыс. 360 рублей за тонну (-9%).

В Рязанской области на 13 февраля под урожай 2017 года приобретено 45 тысяч тонн минеральных удобрений (на уровне прошлого года), в том числе 27,8 тысяч тонн аммиачной селитры, 17,2 тысячи тонн сложных и калийных удобрений. Отпускная цена на аммиачную селитру составляет 13900 рублей за тонну (-1680 рублей к 13.02.2016 г.), сложных минеральных удобрений - 18750 рублей (-5700 рублей к 13.02.2016 г.).