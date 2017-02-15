Минсельхоз: потребность в минудобрениях в 2017 году составляет 2,8 млн тонн
Средняя цена наиболее потребляемых форм минеральных удобрений с учётом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат в сравнении с аналогичной датой 2016 года составляет: на аммиачную селитру - 13 тыс. 725 рублей за тонну (-11%), карбамид - 18 тыс. 395 рублей за тонну (-9%), калий хлористый - 15 тыс. 383 рубля за тонну (+2%), азофоску - 20 тыс. 584 рубля за тонну (-11%), аммофос - 28 тыс. 360 рублей за тонну (-9%).
В Рязанской области на 13 февраля под урожай 2017 года приобретено 45 тысяч тонн минеральных удобрений (на уровне прошлого года), в том числе 27,8 тысяч тонн аммиачной селитры, 17,2 тысячи тонн сложных и калийных удобрений. Отпускная цена на аммиачную селитру составляет 13900 рублей за тонну (-1680 рублей к 13.02.2016 г.), сложных минеральных удобрений - 18750 рублей (-5700 рублей к 13.02.2016 г.).