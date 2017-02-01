ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для обозначения недорогих квадратных метров предлагается использовать такое понятие, как стандартное жильё. Глава минстроя Михаил Мень упоминал, что именно этот термин применяется во всём мире. К тому же пресловутый "экономкласс", по его словам, часто ставит в тупик переводчиков на международных конференциях. Им сложно понять, что на самом деле имеется в виду, и объяснить это присутствующим. Поэтому минстрой решился на замену.

Сейчас "экономкласс" по минстрою - это квартира площадью от 20 до 150 квадратных метров или дом площадью до 200 квадратных метров со всеми коммуникациями, счётчиками воды и электричества, сантехникой, плитой.

Критерии установлены для застройщиков, которые возводят дома в рамках федеральной программы "Жилье для российской семьи". Стоимость квадратного метра в этом случае не должна превышать 35 тысяч рублей.

Эти параметры остаются в силе. Хотя не исключено, что в перспективе корректировки могут внести и в них. Михаил Мень, к примеру, ранее заявлял, что нужно отказаться от ограничений по минимальной площади квартир и строить в том числе и такое жильё, которое будет доступно даже студенту.

Эксперты полагают, что предложение отказаться от использования термина "жильё экономкласса" в пользу стандартного без изменения требований к самому жилью - это не более чем "маркетинговый" ход. По словам Марии Литинецкой, управляющего партнера "Метриум Групп", понятие "эконом" в массовом сознании имеет негативную окраску, а вот "стандарт" - более "демократичное" и социально направленное. Так что мотивы минстроя здесь совершенно прозрачны.

Понятие - комфорт-класс появилось не так давно, его принёс с собой бурный подъём рынка после кризиса 2008-2009 годов. "Для эконом-класса характерна типовая архитектура, стандартная отделка мест общего пользования, черновая отделка квартир, применение самых бюджетных материалов и технологических коммуникаций", - уточняет Мария Литинецкая.

Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН добавляет к этому такие характеристика, как минимальное благоустройство прилегающей территории и отсутствие огороженного контура. В комфорт-классе встречаются индивидуальные архитектурные проекты, концептуальный дизайн мест общего пользование, более высокое качество фурнитуры, коммуникаций, а также все шире распространяется готовая отделка квартир.