ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Мираторг Запад", ведущий производитель мясных полуфабрикатов и готовых блюд в России, сообщает, что инвестирует 400 млн рублей в модернизацию линий производства полуфабрикатов для расширения ассортимента продукции в 2017 г., направив на эти цели субсидии, полученные в рамках поддержки рынка труда в Калининградской области.

"Мираторг" увеличил производство полуфабрикатов на заводе в Калининграде на 27% до 43 тыс. тонн в 2016 году и существенно расширил поставки продукции для рынка общественного питания, заключив стратегический контракт с международной сетью ресторанов Burger King. Ассортимент выпускаемой продукции превышает 150 наименований, включая такие популярные полуфабрикаты как наггетсы, котлеты для бургеров и уникальное для российского рынка томлёное мясо.

Компания активно инвестирует в расширение бизнеса, последовательно сокращая долю импортного сырья в производстве и наращивая поставки мяса птицы, свинины и говядины с собственных заводов по убою и переработке в Брянской и Белгородской областях.

"Отмена льготного режима ОЭЗ в Калининградской области привела к существенному росту издержек, и механизм частичной компенсации таможенных пошлин, которые выплачивает компания, через субсидии позволит сохранить позитивный тренд на увеличение производства продуктов питания в регионе. В то же время необходимость такой поддержки для предприятия будет сокращаться, поскольку доля собственного сырья в производстве полуфабрикатов стабильно растёт, а доля импортного сырья, соответственно сокращается", - сказала гендиректор "Мираторг Запад" Жанна Малькова.

Агропромышленный холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке, занимая первое место среди компаний сектора по объёму выручки.

Компания в рамках вертикально-интегрированный структуры осуществляет полный цикл производства: от растениеводства до мясопереработки и реализации продукции в фирменной розничной сети.