ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Мираторг Запад", ведущий производитель мясных полуфабрикатов и готовых блюд в России, сообщает, что планирует увеличить производство полуфабрикатов на 21% до 52 тыс. тонн в 2017 г.

"Мираторг" последовательно расширяет поставки продукции для рынка общественного питания, который является для компании стратегически важным. Ассортимент выпускаемой продукции превышает 150 наименований, включая наггетсы и котлеты для бургеров из говядины и свинины.

"Благодаря расширению производства мы не только создадим более 40 новых рабочих мест на предприятии, но и увеличим налоговые отчисления в бюджет на более чем 150 млн рублей. "Мираторг" является одним из крупнейших инвесторов в Калининградской области и вкладывает деньги не только в переработку, но и в растениеводство, а также в производство высококачественной говядины, что позволяет последовательно сокращать потребление импортного мясосырья", - сказала гендиректор "Мираторг Запад" Жанна Малькова.

Агропромышленный холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке, занимая первое место среди компаний сектора по объёму выручки.

Компания в рамках вертикально-интегрированный структуры осуществляет полный цикл производства: от растениеводства до мясопереработки и реализации продукции в фирменной розничной сети.