ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Мираторг", крупнейший производитель основных видов мяса в России, сообщает, что начал продажи линейки продукции для мусульман в собственных супермаркетах в рамках пилотного проекта.

Вертикально-интегрированный холдинг является производителем говядины N1 в России, а также входит в топ-10 производителей мяса птицы, что позволяет представить покупателям максимально широкий ассортимент охлаждённого мяса и полуфабрикатов в потребительской упаковке. Заводы по убою и переработке птицы и крупного рогатого скота, расположенные в Брянской области, сертифицированы по стандарту Халяль и поставляют продукцию для мусульман за рубеж - в страны Персидского Залива, а также в страны СНГ. Также заводы сертифицированы по международным стандартам, гарантирующим качество и безопасность продукции.

Продукция, произведённая по стандарту Халяль, будет выделена на полках супермаркетов "Мираторг" в отдельную категорию, которая помимо говядины Black Angus будет включать говядину травяного откорма и мясо птицы.

"Пилотный проект по продажам продукции Халяль в сети супермаркетов "Мираторг" позволит оценить спрос в данной категории. Благодаря вертикально-интегрированному производству мы можем оперативно реагировать на изменение предпочтений наших потребителей и, соответственно, корректировать объёмы выпуска. Мы успешно поставляем говядину и птицу Халяль корпоративным клиентам: ресторанам, отелям, кейтеринговым компаниям, но видим и большой потенциал розничного рынка, где покупателям особенно важны доверие к бренду и уверенность в качестве продукта, а также максимальное удобство и безопасность. Если пилотный проект будет успешным, мы существенно нарастим производство мяса Халяль и рассмотрим возможности поставок в другие розничные сети по всей стране",- прокомментировала пресс-служба холдинга.