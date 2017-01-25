ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АПХ "Мираторг", ведущий оператор мясного рынка России, сообщает, что увеличил производство свинины в живом весе на убой на 6,2% до 409 тыс. тонн в 2016 году против 385 тыс. тонн годом ранее.

"Мираторг" является крупнейшим производителем свинины в России и наращивает выпуск продукции за счёт повышения эффективности и улучшения ключевых показателей. Крупнейший в стране мясоперерабатывающий комплекс СК "Короча" загружен на полную мощность и за 2016 год переработал 3,34 млн голов свиней.

Производство свинины в каркасном весе составило 323,6 тыс. тонн, что на 6% превышает показатель 2015 года. Опережающими темпами выросло производство продукции в потребительской упаковке: 57,8 тыс. тонн, что на 23% больше, чем годом ранее.

"Усилия холдинга, направленные на повышение эффективности и тонкую настройку бизнес-процессов, приносят ожидаемый результат: рост операционных показателей дивизиона "Свиноводство" и заметное усиление в ключевом сегменте производства свинины в потребительской упаковке. "Мираторг" продолжит реализацию стратегии эффективного роста, фокусируясь на получении максимального синергетического эффекта в рамках вертикально-интегрированной бизнес-модели", - прокомментировала итоги года пресс-служба холдинга.

Информация для редакторов: Агропромышленный холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке, занимая первое место среди компаний сектора по объёму выручки. Компания в рамках вертикально-интегрированный структуры осуществляет полный цикл производства: от растениеводства до мясопереработки и реализации продукции в фирменной розничной сети.