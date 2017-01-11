ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 января в Вене состоялся мировой дебют новых моделей расширенной линейки SKODA. Новая SKODA Octavia - мировой бестселлер марки и "сердце бренда" - а также новая "заряженная" версия SKODA Octavia RS предстали перед публикой.

Председатель Совета директоров SKODA Бернхард Майер (Bernhard Maier) и главный дизайнер SKODA AUTO Йозеф Кабан (Jozef Kaban) представили новинки в преддверии автосалона в Вене. Эмоциональный выразительный дизайн, ультрасовременные технологии и новейшие электронные системы помощи водителю - модели семейства Octavia традиционно превосходят представление об автомобилях среднего класса.

Новые SKODA Octavia и SKODA Octavia RS впервые были представлены публике в Вене. Торжественная церемония состоялась в Vienna Semper Depot, выставочном павильоне венской Академии изобразительных искусств

Фирменный дизайн: новая передняя часть автомобилей семейства Octavia

Новый дизайн салона, фоновая светодиодная подсветка (опция)

Новые информационно-развлекательные системы с эффектным дизайном дисплеев с имитацией стеклянного покрытия

Новые системы помощи водителю, повышающие уровень безопасности и комфорта

Новая SKODA Octavia будет доступна в России по цене от 940 000 рублей

Элегантная SKODA Octavia и "заряженная" спортивная SKODA Octavia RS воплощают в себе все сильные стороны чешского автопроизводителя. Автомобили устанавливают новые стандарты в своём сегменте, предлагая уникальные решения по организации внутреннего пространства, оборудование и технологии, ранее доступные только в моделях более высокого класса. Впечатляющий набор электронных систем помощи водителю и коммуникационных решений делают управление автомобилем более безопасным и приятным. Обе модели представлены в кузовах лифтбэк и универсал.

Новый дизайн SKODA Octavia сделал внешний вид мирового бестселлера марки более внушительным, выразительным и эмоциональным. Передняя часть кузова автомобиля с более широкой решёткой радиатора, обрамлённой новыми фарами головного света, будто созданными из хрусталя, и ячеистыми воздухозаборниками на обновлённом бампере, придаёт автомобилю мужественный динамичный вид. В стандартной комплектации модель оснащается галогенными фарами, дополненными светодиодными дневными ходовыми огнями, а также светодиодными задними фонарями. Современные информационно-развлекательные системы оборудованы увеличенными ёмкостными сенсорными экранами.

Для новой Octavia будет доступна линейка мощных и экономичных бензиновых двигателей. Двигатели 1,6 MPI по выбору оснащаются механической или автоматической коробкой передач, силовые установки 1,4 TSI (150 л. с.) и 1,8 TSI (180 л. с.) сочетаются с механической КПП и роботизированной коробкой DSG.

Модели RS также предстают перед нами в новом, более строгом образе. Передняя часть автомобиля выглядит более широкой, мощные дуги обрамляют внешние воздухозаборники, нижнюю часть которых заполняют вставки сотовой структуры. Акценты в задней части кузова представлены в виде спойлера багажника (в лифтбэке) или спойлера на задней части крыши (в кузове универсал). Задние фонари и подсветка номерного знака выполнены с применением светодиодов. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем 2,0 TSI мощностью 230 л. с.

Старт продаж новой SKODA Octavia в России намечен на апрель, модель будет доступна по цене от 940 000 рублей. SKODA Octavia RS поступит в продажу во втором квартале 2017 года.