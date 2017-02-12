ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры Mitsubishi в январе реализовали 1076 автомобилей, что на 18,7% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате рыночная доля марки составила 1,4%, согласно данным АЕБ.



Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остаётся кроссовер Outlander, чьи продажи выросли на 26,4% и составили 943 автомобиля. Таким образом, в прошлом месяце эта модель вошла в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».



Напомним, с 1 февраля российские дилеры Mitsubishi начали продажи кроссовера Outlander 2017 модельного года, который отличается обновлённым интерьером, а также получил ряд дополнительных опций. Цены на модель варьируются от 1 млн 499 тыс. до 2 млн 109 тыс. 990 рублей.