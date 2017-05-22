ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Mitsubishi намерена расширить модельную линейку на российском рынке. Как рассказал президент и главный исполнительный директор "ММС Рус" Наоя Накамура, в Россию решено вернуть кроссовер ASX, который покинул наш рынок весной 2016 года. Дилеры, скорее всего, получат обновлённую версию модели – с "икс-образным" оформлением передней части.

По словам главы российского представительства Mitsubishi, кроссовер должен появиться на нашем рынке ближе к осени текущего года. Пока что информация о ценах и комплектациях модели, предназначенной для российских покупателей, не раскрывается. Предположительно она появится ближе к старту продаж.

В компании "ММС Рус" отметили, что основанием для решения о возвращении моделей является рост продаж автомобилей марки в России. Так, бестселлер Mitsubishi в России – кроссовер Outlander – в январе-апреле показал прирост на 30%, а бренд в целом нарастил продажи на 11% с начала года.

Напомним, в начале мая российские дилеры Mitsubishi возобновили продажи внедорожника Mitsubishi Pajero IV японской сборки 2017 модельного года. Автомобиль предлагается только с бензиновым двигателем 3,0 литра в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель будет представлена в трёх комплектациях – Intense, Instyle, Ultimate – по цене от 2 млн 749 тысяч до 2 млн 949 тыс. 990 рублей.

Кроме того, в первом полугодии 2018-го Mitsubishi планирует привезти в Россию совершенно новый кроссовер Eclipse Cross, заявил Наоя Накамура. Информации о ценах и комплектациях "паркетника" для России пока нет. Mitsubishi Eclipse Cross рассекретили в феврале этого года, публичная премьера новинки состоялась на Женевском автосалоне. Дизайн модели выполнен по мотивам концепта XR-PHEV II, представленного в 2015 году. Длина товарного SUV равна 4405 мм, ширина – 1805 мм, высота – 1685 мм, размер колёсной базы составляет 2670 мм.