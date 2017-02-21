ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На международной выставке IDEX-2017 зарубежным партнёрам впервые представлен новый модуль разведки и управления ПВО на шасси "Тигр".

Модуль разведки и управления ПВО - это командный пункт тактического звена разработки Объединённой приборостроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех). Его использование позволяет сокращать время для поиска и уничтожения воздушной цели в десятки раз.

Изделие включает в себя специальное программное обеспечение, комплекс средств связи и автоматизации, а также малогабаритную радиолокационную станцию (РЛС). Система выдаёт данные о траектории целей и сценарий действий зенитных подразделений, осуществляет автоматическое распределение целей между стрелками с учётом их позиции, готовности и состояния боекомплекта.

Малогабаритная РЛС, входящая в состав комплекса, может быть вынесена от машины на необходимое расстояние. Радиус уверенного взаимодействия модуля с подчинёнными зенитно-ракетными установками - около 5 км. Модуль разведки и управления маскируется в окопе, а сама антенна и автоматизированное рабочее место командира при необходимости выносятся на значительное расстояние от машины.

Международная выставка вооружений IDEX-2017 проходит в Абу-Даби с 19 по 23 февраля.