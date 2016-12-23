Монтажная готовность строящегося четвёртого энергоблока Ростовской АЭС составляет 80%
23.12.2016, 17:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём смонтированных основных систем реакторного и турбинного отделений строящегося четвёртого энергетического блока Ростовской атомной электростанции достигла восьмидесяти процентов. Данная информация поступила в минувшую среду от Государственной корпорации по ядерной энергии Российской Федерации "Росатом".
В настоящее время на четвёртом энергетическом блоке Ростовской атомной электростанции готовятся к проведению важнейшей операции на смонтированном оборудовании, связанной с проливом систем на открытый реактор. В процессе обозначенной операции будут промыты смонтированные трубопроводы систем безопасности и систем нормальной эксплуатации обсуждаемого атомного объекта.
В следующем году на новом энергетическом блоке будут осуществлены завершение монтажных работ, проведение всего комплекса испытаний и выход на загрузку ядерного топлива. Помимо этого, в следующем году планируется провести пусковые операции, правда, на данный момент конкретные сроки их проведения пока неизвестны.
По заявлению директора Ростовской атомной электростанции господина Сальникова, подведомственный ему атомный объект будет готов к проведению пусковых операций четвёртого энергетического блока до конца будущего года.
В настоящее время на четвёртом энергетическом блоке Ростовской атомной электростанции готовятся к проведению важнейшей операции на смонтированном оборудовании, связанной с проливом систем на открытый реактор. В процессе обозначенной операции будут промыты смонтированные трубопроводы систем безопасности и систем нормальной эксплуатации обсуждаемого атомного объекта.
В следующем году на новом энергетическом блоке будут осуществлены завершение монтажных работ, проведение всего комплекса испытаний и выход на загрузку ядерного топлива. Помимо этого, в следующем году планируется провести пусковые операции, правда, на данный момент конкретные сроки их проведения пока неизвестны.
По заявлению директора Ростовской атомной электростанции господина Сальникова, подведомственный ему атомный объект будет готов к проведению пусковых операций четвёртого энергетического блока до конца будущего года.