ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "Группа ЛСР", один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявляет о том, что Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) обновило кредитное заключение по компании, таким образом, подтвердив рейтинг "Группы ЛСР" на уровне B1.

Агентство "Moody’s" отметило, что рейтинг "Группы ЛСР" отражает способность компании успешно справляться с отраслевыми циклами, сохраняя при этом достаточно хорошие операционные и финансовые показатели и высокий уровень ликвидности.

Этому способствуют ведущие рыночные позиции компании, высокая узнаваемость бренда, её вертикально-интегрированная бизнес-модель, взвешенная финансовая политика, а также наличие крупного земельного банка в регионах присутствия. Рейтинг также учитывает возможные риски и инвестиции компании в рамках программы её развития.