ОРЕАНДА-НОВОСТИ Застройщиком площадки, освободившейся после сноса Ховринской больницы, может выступить город, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«Этот известный долгострой планируется разобрать за счёт бюджета города. Скорее всего, и застройщиком этой площадки выступит город», - заявил М. Хуснуллин.



Он отметил, что пока нет точной информации о стоимости и сроках этих работ.



«Это будет зависеть от конкретных проектных решений. Снос здания начнется, как только мы подготовим площадку», - уточнил заммэра.



По его словам, решение о дальнейшей застройке будет принято после ликвидации долгостроя.



В конце декабря глава Стройкомплекса заявил, что снос Ховринской больницы планируется завершить к концу 2017 года, а строительство новых зданий начнется в 2018 году.



Также сообщалось, что на месте долгостроя планируется построить жилье для нужд города.



Напомним, здание расположено на ул. Клинская, вл. 2. Здание начали строить в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту - она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах.



Почти готовый объект бросили, один край здания начал оседать и подтапливаться - сейчас первый этаж находится ниже поверхности.