Москва примет очередной Российский Автомобильный Форум
23.01.2017, 11:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве 15 - 16 марта 2017 года пройдёт Российский автомобильный форум РАФ 2017, организованный Adam Smith Conferences. Ключевой темой мероприятия станут стратегии лидеров отрасли: оценка развития и прогноз объёмов производства в 2017-2018 гг.
Программа РАФ 2017 включает интервью на сцене - участником данного интерактивного формата вновь станет руководитель одного из ведущих автопроизводителей, сессия директоров по закупкам: информация из первых рук о трудностях и успехах создания и развития эффективной базы поставщиков, сессия поставщиков: производственные планы, стратегические инициативы и пути их реализации, а также параллельные сессии по видам компонентов: производство двигателей и деталей трансмиссии, детали кузова и шасси, автокомпоненты из пластика, металлообработка и штамповка.
Формат мероприятия предполагает также встречи один на один с директорами по закупкам из компаний производителей, круглые столы с директорами по качеству, техническими директорами, руководителями проектов по локализации, директорами по R&D. В рамках РАФ - 2017 также состоится церемония вручения премии 20-го юбилейного международного Российского автомобильного форума.
Программа РАФ 2017 включает интервью на сцене - участником данного интерактивного формата вновь станет руководитель одного из ведущих автопроизводителей, сессия директоров по закупкам: информация из первых рук о трудностях и успехах создания и развития эффективной базы поставщиков, сессия поставщиков: производственные планы, стратегические инициативы и пути их реализации, а также параллельные сессии по видам компонентов: производство двигателей и деталей трансмиссии, детали кузова и шасси, автокомпоненты из пластика, металлообработка и штамповка.
Формат мероприятия предполагает также встречи один на один с директорами по закупкам из компаний производителей, круглые столы с директорами по качеству, техническими директорами, руководителями проектов по локализации, директорами по R&D. В рамках РАФ - 2017 также состоится церемония вручения премии 20-го юбилейного международного Российского автомобильного форума.