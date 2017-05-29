ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Исследование российского рынка новых легковых автомобилей по итогам апреля 2017 года показало, что лидером рейтинга традиционно является Москва, на долю которой в прошлом месяце пришлось порядка 16% от всего рынка. В количественном выражении это составляет 19,1 тыс. единиц – на 1% больше, чем год назад. Примерно вдвое меньше легковых автомобилей было реализовано в Подмосковье (9,8 тыс. шт.; +9%). Замыкает первую тройку Санкт-Петербург (9,1 тыс. шт.), рынок которого вырос на 11%.