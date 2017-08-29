ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В течение лета три десятка автобусов «НЕФАЗ», работающих на компримированном природном газе, были поставлены в различные регионы России, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

С июня текущего года 29 газомоторных автобусов НЕФАЗ-5299-30-31 были приобретены для пассажирских перевозок. Новая техника, произведенная на Нефтекамском автозаводе, дочернем предприятии КАМАЗа в Башкирии, уже эксплуатируется на городских маршрутах в Новосибирской, Свердловской и Рязанской областях, Пермском крае и Татарстане.

Полунизкопольный городской автобус НЕФАЗ 5299-30-31 оснащен двигателем КАМАЗ 820.61-260 («Евро-4») и приспособлен для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Общая пассажировместимость этой модели 105 человек.