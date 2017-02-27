ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «НЕФАЗ», дочернее предприятие КАМАЗа в Башкирии, собрал первый корпус нового среднепольного троллейбуса.

Партнёром «НЕФАЗа» по новой линейке продукции стал Уфимский трамвайно-троллейбусный завод (УТТЗ). Кузов первого троллейбуса доставлен на УТТЗ, где он будет укомплектован электрическим оборудованием, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отметил генеральный директор «НЕФАЗа» Сергей Зуйков, для предприятия это новое направление, увеличение объёмов производства и новые решения, которые ещё не применялись.

По словам генерального директора УТТЗ Дениса Рассадникова, сегодня прорабатываются варианты сотрудничества. «Проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в результате рассматриваются три проекта троллейбусов: со средним уровнем пола – это наш первенец, а также троллейбусы с переменным уровнем пола и низкопольный», – пояснил он.

Троллейбусы совместного производства «НЕФАЗа» и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода будут отличаться от уже существующих на российском рынке моделей не только потребительскими свойствами, но и ценой. «Наш новый среднепольный троллейбус будет в два раза доступнее по цене, чем существующие в России модели, что позволит переоснастить троллейбусные парки Уфы и других городов за меньшие деньги», – подчеркнул Денис Рассадников.

Кузов троллейбуса выполнен в современном стиле и окрашен в оранжевый цвет, что делает новое семейство пассажирской автотехники заметнее на дорогах. Технические особенности модели – из числа характеристик камазовской продукции. Это прочный рамный кузов, проверенные временем ходовая и рулевое управление. С учётом унификации платформы с автобусом НЕФАЗ многие детали будут взаимозаменяемы.