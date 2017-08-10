ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 09 августа 2017 г. выдано официальное разрешение NNSA (National Nuclear Safety Administration of China, Национальная Администрация по Ядерной Безопасности Китая) на загрузку ядерного топлива в реактор третьего энергоблока Тяньваньской АЭС. Энергоблок сооружается в китайской провинции Цзянсу при содействии Группы компаний ASE. Разрешение на загрузку было получено после подробного рассмотрения подготовленного ранее Окончательного Отчёта Обоснования Безопасности (ОООБ, FSAR) и проведения трёх раундов переговоров с надзорным органом Китая.



«В ближайшее время начнётся этап физического пуска – в реактор будет загружена первая тепловыделяющая сборка», - сообщил Директор по проектам в Китае АО ИК «АСЭ» Алексей Банник. Всего в реактор предстоит загрузить 163 ТВС. «После завершения загрузки топлива и выполнения всех необходимых пуско-наладочных мероприятий последует выход на минимально контролируемый уровень (МКУ) и далее - энергетический пуск-подключение энергоблока № 3 Тяньваньской АЭС к энергосистеме Китая», - отметил Алексей Банник.



«Весь комплекс работ по проектированию третьего энергоблока Тяньваньской АЭС был завершён в середине 2016 года. Сейчас российские специалисты осуществляют авторский надзор за сооружением объекта, контролируя каждый этап предстоящего пуска энергоблока №3. До конца 2017 года нам предстоит подключить энергоблок к энергосистеме, а также продолжить работы над вводом в эксплуатацию 4 блока ТАЭС», - рассказал заместитель директора АО «АТОМПРОЕКТ» Валерий Кедров.



Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. В 2007 году было успешно завершено строительство 1-го и 2-го энергоблоков мощностью по 1000 МВт каждый, завершается строительство третьего и четвертого блоков также с реакторами ВВЭР-1000. Начало коммерческой эксплуатации энергоблока №3 Тяньваньской АЭС запланировано на 2018 год.

Справка о проекте:



Сотрудничество по сооружению блоков 3 и 4 Тяньваньской АЭС осуществляется на основе Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сооружении на территории Китайской Народной Республики энергоблоков 3 и 4 Тяньваньской атомной электростанции. Заливка «первого бетона» на энергоблоке №3 состоялась 27 декабря 2012 года.



В основу сооружения Тяньваньской АЭС положен российский проект АЭС-91 с реактором типа ВВЭР-1000, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов Китая, Российской Федерации и МАГАТЭ. Сооружение Тяньваньской атомной электростанции осуществляется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) совместно с российской компанией «Атомстройэкспорт».



Первая очередь ТАЭС, также построенная по российскому проекту, включает в себя два энергоблока с реакторными установками ВВЭР-1000. Они были введены в промышленную эксплуатацию в 2007 году. По ряду основных характеристик Тяньваньская АЭС является одной из самых безопасных действующих атомных электростанций в мире. Радиационная безопасность проекта обоснована опытом эксплуатации действующих современных АЭС с ВВЭР, результатами экспериментальных исследований и расчётов.