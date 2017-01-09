ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным на 9 января, в Алтайском крае переработали более 796 тысяч тонн сахарной свёклы. Из этого объёма сырья единственный за Уралом переработчик сладкого корня - Черемновский сахарный завод произвёл свыше 105 тысяч тонн сахара.



Напомним, в 2016 году в свёклосахарной отрасли региона достигли один из самых высоких показателей - с 23,2 тысячи гектаров накопали более 1,1 миллиона тонн корнеплода, сообщает Министерство сельского хозяйства Алтайского края.



Плановая производственная мощность на сахарном заводе достигла 5,1 тысячи тонн переработки сахарной свёклы в сутки. Это стало возможным благодаря проводимой комплексной программе модернизации и технического перевооружения производства. Общий объём инвестиций за последние шесть лет превысил 900 миллионов рублей. В дальнейших планах развития завода - увеличение производственной мощности до 5,6 тысячи тонн в сутки. Это позволит сократить длительность производственного сезона до оптимальных значений - 100 суток.