На ЧерМК включён в работу новый трансформатор
12.01.2017, 12:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Череповецком меткомбинате (входит в состав дивизиона "Северсталь Российская сталь") включён в работу новый трансформатор С1Т. Его мощность увеличена с 40 до 63 МВА.
Трансформатор изготовлен на заводе ООО "Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы", работы по замене выполнили специалисты ЗАО "Дельта".
"Стоимость инвестиционного проекта – около 70 млн рублей. Замена трансформатора повысит надёжность электроснабжения металлургического комбината и других предприятий дивизиона. Кроме того, позволит увеличить номинальную нагрузку на ТЭЦ-ПВС и выдачу произведённой электроэнергии в сеть ЧерМК", — комментирует генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Вадим Германов.
Трансформатор изготовлен на заводе ООО "Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы", работы по замене выполнили специалисты ЗАО "Дельта".
"Стоимость инвестиционного проекта – около 70 млн рублей. Замена трансформатора повысит надёжность электроснабжения металлургического комбината и других предприятий дивизиона. Кроме того, позволит увеличить номинальную нагрузку на ТЭЦ-ПВС и выдачу произведённой электроэнергии в сеть ЧерМК", — комментирует генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Вадим Германов.