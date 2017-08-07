На "КАМАЗе" обсуждены перспективы эксплуатации газомоторной техники
07.08.2017, 12:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) состоялось расширенное совещание по вопросам эксплуатации газомоторных автомобилей и автобусов с участием представителей министерств РТ и предприятий, использующих эту технику.
В рамках мероприятия компанию посетила большая делегация во главе с помощником премьер-министра Татарстана по вопросам нефтегазохимического комплекса Эльдаром Адеевым. В её составе были также заместители министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров и Айрат Усманов, замминистра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев, генеральный директор Казанского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин и другие.
«Сегодня газомоторный рынок находится в фазе динамичного роста, и получение информации и практических рекомендаций непосредственно от потребителей позволяет нам быстро и оперативно решать проблемы развития этого инновационного направления», - пояснил директор по газомоторной технике ПАО «КАМАЗ» Евгений Пронин. Он также отметил, что за семь месяцев, прошедших с предыдущей встречи «КАМАЗ» внедрил большинство рекомендаций и существенно поднял уровень качества и оперативности технического сервиса.
Комплексное обслуживание потребителей является приоритетом деятельности ПАО «КАМАЗ», поэтому хорошей традицией в компании стали встречи с транспортными предприятиями Татарстана, эксплуатирующими газомоторную технику. Активное содействие такому сотрудничеству оказывают Минпромторг и Минтранс республики.
Формат мероприятия включал доклады по совершенствованию и развитию газомоторной техники, развитию сервиса, формированию в Татарстане заправочной инфраструктуры, а также ознакомление с камазовским производством газомоторных автомобилей. Большой интерес участников вызвали новые модели газодизельных тягачей КАМАЗ-5490 и первые в России серийные автомобили на сжиженном природном газе. Традиционно обмен информацией вызвал большой интерес обеих сторон, и было признано целесообразным продолжить эту практику.
В рамках мероприятия компанию посетила большая делегация во главе с помощником премьер-министра Татарстана по вопросам нефтегазохимического комплекса Эльдаром Адеевым. В её составе были также заместители министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров и Айрат Усманов, замминистра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев, генеральный директор Казанского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин и другие.
«Сегодня газомоторный рынок находится в фазе динамичного роста, и получение информации и практических рекомендаций непосредственно от потребителей позволяет нам быстро и оперативно решать проблемы развития этого инновационного направления», - пояснил директор по газомоторной технике ПАО «КАМАЗ» Евгений Пронин. Он также отметил, что за семь месяцев, прошедших с предыдущей встречи «КАМАЗ» внедрил большинство рекомендаций и существенно поднял уровень качества и оперативности технического сервиса.
Комплексное обслуживание потребителей является приоритетом деятельности ПАО «КАМАЗ», поэтому хорошей традицией в компании стали встречи с транспортными предприятиями Татарстана, эксплуатирующими газомоторную технику. Активное содействие такому сотрудничеству оказывают Минпромторг и Минтранс республики.
Формат мероприятия включал доклады по совершенствованию и развитию газомоторной техники, развитию сервиса, формированию в Татарстане заправочной инфраструктуры, а также ознакомление с камазовским производством газомоторных автомобилей. Большой интерес участников вызвали новые модели газодизельных тягачей КАМАЗ-5490 и первые в России серийные автомобили на сжиженном природном газе. Традиционно обмен информацией вызвал большой интерес обеих сторон, и было признано целесообразным продолжить эту практику.
Источник: КАМАЗ