На "КАМАЗе" продолжается реализация программы "Реинжиниринг"
16.02.2017, 11:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Автомобильном заводе «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех) реализуется подпроект «301.301. Автосборочное производство», в рамках которого уже ведется подготовка сборочного производства нового большегруза с кабиной SFTP.
По словам заместителя главного технолога Автомобильного завода по подготовке производства Алексея Юртаева, подпроект «301.301. Автосборочное производство» – часть программы реинжиниринга, которая сейчас реализуется на «КАМАЗе». Модернизация всех подразделений должна быть закончена к первому кварталу 2019 года. «Изменения затронут практически все модули производства: транспортную систему, главный сборочный конвейер, окрасочный комплекс агрегатного производства и цех комплектации и сдачи автомобилей. При оптимальных затратах качество продукции нужно поднять на принципиально новый уровень, – отметил Юртаев. – На Автомобильном заводе должна быть смонтирована новая система подвесного толкающего конвейера для подачи на ГСК-2 кабин для КАМАЗов перспективного модельного ряда. Пока их подвозят к «нитке» на тележках, а устанавливают с помощью кран-балки».
Через два года кардинально изменится система работы цеха сборки автомобилей. Здесь будет внедрена новая автоматизированная система управления. Слесари механосборочных работ, которые трудятся над особо ответственными соединениями узлов шасси, получат новые электрические гайковёрты с фиксированными моментами затяжки. Для удобства работы будет изменена визуализация технологического процесса, более доступной станет справочная информация, активизируются системы экстренного вызова мастера и бригадира. Каждая из операций, произведённых на ГСК-2, в том числе заправка автомобиля, будет фиксироваться в информационной системе, позднее из этих сведений будет формироваться электронный паспорт автомобиля. Такой тотальный контроль снизит влияние человеческого фактора, исключит необоснованные претензии покупателей и создаст базу для работы над ошибками.
По словам заместителя главного технолога Автомобильного завода по подготовке производства Алексея Юртаева, подпроект «301.301. Автосборочное производство» – часть программы реинжиниринга, которая сейчас реализуется на «КАМАЗе». Модернизация всех подразделений должна быть закончена к первому кварталу 2019 года. «Изменения затронут практически все модули производства: транспортную систему, главный сборочный конвейер, окрасочный комплекс агрегатного производства и цех комплектации и сдачи автомобилей. При оптимальных затратах качество продукции нужно поднять на принципиально новый уровень, – отметил Юртаев. – На Автомобильном заводе должна быть смонтирована новая система подвесного толкающего конвейера для подачи на ГСК-2 кабин для КАМАЗов перспективного модельного ряда. Пока их подвозят к «нитке» на тележках, а устанавливают с помощью кран-балки».
Через два года кардинально изменится система работы цеха сборки автомобилей. Здесь будет внедрена новая автоматизированная система управления. Слесари механосборочных работ, которые трудятся над особо ответственными соединениями узлов шасси, получат новые электрические гайковёрты с фиксированными моментами затяжки. Для удобства работы будет изменена визуализация технологического процесса, более доступной станет справочная информация, активизируются системы экстренного вызова мастера и бригадира. Каждая из операций, произведённых на ГСК-2, в том числе заправка автомобиля, будет фиксироваться в информационной системе, позднее из этих сведений будет формироваться электронный паспорт автомобиля. Такой тотальный контроль снизит влияние человеческого фактора, исключит необоснованные претензии покупателей и создаст базу для работы над ошибками.