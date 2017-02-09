ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для разработки целевой концепции системы менеджмента качества ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) на основе опыта ведущих автопроизводителей при консультационной поддержке фирмы Roland Berger запущен проект «Трансформация системы менеджмента качества ПАО «КАМАЗ»». В связи с этим генеральный директор компании Сергей Когогин обратился к камазовцам:



- Мы начинаем реализацию стратегически важного для компании проекта «Трансформация системы менеджмента качества ПАО «КАМАЗ»». Его главная задача – внедрение новой целевой системы менеджмента качества.



Хочу подчеркнуть, что это очень важный для нас проект. Вы все знаете, что «КАМАЗ» перешёл на качественно иной уровень, выпустив на рынок ряд абсолютно новых моделей грузовиков. КАМАЗ-5490, новейшие самосвалы КАМАЗ-6580, -65801, -65802 – все эти автомобили, по сути, – наш ответ зарубежным аналогам. Учитывая этот факт, нам не избежать сравнения камазовских машин с импортными грузовиками. Потенциальный клиент будет обращать пристальное внимание на каждую мелочь, каждую деталь, поэтому качество у этих машин должно быть соответствующим. И мы должны полностью оправдать ожидания потребителей!



Причём, сейчас речь идёт не только о российских, но и иностранных покупателях. КАМАЗы становятся всё более востребованными за рубежом, компания выходит на новые рынки, постепенно увеличивая экспорт своей продукции. Мы превращаемся в глобальную корпорацию, открывая новые совместные производства в различных странах. «КАМАЗ» начинает конкурировать с известными автомобильными брендами. Но сможем ли мы завоевать мировой автомобильный рынок? Это зависит от каждого из нас. Если мы постараемся в полной мере удовлетворить запросы зарубежных потребителей, уже избалованных безупречным качеством импортной автотехники, мы сумеем это сделать. Сегодня у нас есть для этого все возможности: у нас сформировалась отличная команда, есть надёжные партнёры – мировые лидеры в своих областях, нас поддерживает государство. Из-за валютных колебаний цена на КАМАЗы стала привлекательной для других стран. И сейчас самое время воспользоваться моментом и стать производителем мирового масштаба, предложив рынку отличный качественный продукт.



Следует, однако, помнить, что конкуренты тоже не дремлют и постоянно работают над повышением качества своих автомобилей. Чтобы опередить наших конкурентов, мы должны быть на шаг впереди, двигаться в два-три раза быстрее. Наши машины должны стать выгоднее китайских и европейских аналогов – благодаря высокому качеству, оптимальной цене, эффективному сервису, внимательному отношению к клиентам. Нам нужно идти дальше, в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Это те страны, где бренд КАМАЗ знают благодаря победам «КАМАЗ-мастера» в ралли «Дакар». Но хотелось бы, чтобы там знали: помимо легендарных спортивных грузовиков, у компании есть не менее надёжные тягачи КАМАЗ, самосвалы и спецтехника.



Пришло время доказать, что КАМАЗ-5490 и его «собратья» ни в чём не уступают мировым брендам. И здесь мы не имеем права на ошибку. Если клиент, купив наш флагманский магистральник 5490, останется разочарован, все наши усилия будут напрасны. В нынешних реалиях мы не можем себе этого позволить. Поэтому нам нужно по-новому взглянуть на проблемы в области качества: следует не исправлять уже случившиеся ошибки, а сконцентрироваться на их недопущении. Необходимо уйти от экономических потерь, минимизировав затраты на каждом этапе создания автомобиля – с момента проектирования до сервисного обслуживания. За последние 15 лет в области качества было сделано немало, но явно недостаточно, и впереди нас ждёт ещё очень много работы.



Проект, о котором я упоминал в самом начале, построен на принципе непрерывного развития и потребует значительных усилий всех камазовцев. Я возлагаю на него большие надежды, поскольку он – залог будущего «КАМАЗа». Работая вместе над качеством наших продуктов и услуг, мы создаём стратегическое преимущество «КАМАЗа» перед конкурентами. И общий успех зависит от каждого из нас – рабочего на конвейере, инженера, конструктора, логиста, многих других представителей славного камазовского племени. Подчеркиваю, здесь важна роль каждого! Я хочу, что бы все осознали ту ответственность, которую мы несём перед компанией и нашими потребителями.

Сейчас непростое время для автопрома, и первое, что мы должны сделать – это изменить своё отношение к работе. Я уверен, никто не приходит на завод, чтобы делать автомобиль с дефектом. Находясь непосредственно на производстве, вы лучше видите те недочёты, которые необходимо исправить. Все инициативы по повышению качества и устранению недостатков, исходящие от вас, обязательно должны и будут поощряться. Будущее «КАМАЗа» за теми, кто сумеет взять на себя ответственность за результат и предложит интересные технические решения.

Уважаемые камазовцы! Ещё и ещё раз хочу подчеркнуть: перед нами стоят амбициозные задачи – расширение присутствия «КАМАЗа» на глобальном мировом рынке, повышение эффективности нашей деятельности, производство надёжных машин с лучшим соотношением цены и качества.

Заранее благодарю вас за поддержку Проекта, а также за добросовестный труд и профессиональное отношение к делу.