На "НЕФАЗе" собран первый корпус нового среднепольного троллейбуса
22.02.2017, 11:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На «НЕФАЗе», дочернем предприятии ПАО «КАМАЗ» в Башкирии, собран первый корпус нового среднепольного троллейбуса.
Партнёром ПАО «НЕФАЗ» по новой линейке продукции стал Уфимский трамвайно-троллейбусный завод (УТТЗ). Кузов первого троллейбуса доставлен на УТТЗ, где он будет укомплектован электрическим оборудованием.
«Реализация данного проекта – значимое для нас событие», - отметил генеральный директор ПАО «НЕФАЗ» Сергей Зуйков. Он подчеркнул, что для предприятия это новое направление, увеличение объёмов производства и новые решения, которые ещё не применялись.
По словам генерального директора УТТЗ Дениса Рассадникова, сегодня прорабатываются варианты сотрудничества. «Проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в результате рассматриваются три проекта троллейбусов: со средним уровнем пола – это наш первенец, а также троллейбусы с переменным уровнем пола и низкопольный», - пояснил он.
Троллейбусы совместного производства ПАО «НЕФАЗ» и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода будут отличаться от уже существующих на российском рынке моделей не только потребительскими свойствами, но и ценой. «Наш новый среднепольный троллейбус будет в два раза доступнее по цене, чем существующие в России модели, что позволит переоснастить троллейбусные парки Уфы и других городов за меньшие деньги», - подчеркнул Денис Рассадников.
Партнёром ПАО «НЕФАЗ» по новой линейке продукции стал Уфимский трамвайно-троллейбусный завод (УТТЗ). Кузов первого троллейбуса доставлен на УТТЗ, где он будет укомплектован электрическим оборудованием.
«Реализация данного проекта – значимое для нас событие», - отметил генеральный директор ПАО «НЕФАЗ» Сергей Зуйков. Он подчеркнул, что для предприятия это новое направление, увеличение объёмов производства и новые решения, которые ещё не применялись.
По словам генерального директора УТТЗ Дениса Рассадникова, сегодня прорабатываются варианты сотрудничества. «Проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в результате рассматриваются три проекта троллейбусов: со средним уровнем пола – это наш первенец, а также троллейбусы с переменным уровнем пола и низкопольный», - пояснил он.
Троллейбусы совместного производства ПАО «НЕФАЗ» и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода будут отличаться от уже существующих на российском рынке моделей не только потребительскими свойствами, но и ценой. «Наш новый среднепольный троллейбус будет в два раза доступнее по цене, чем существующие в России модели, что позволит переоснастить троллейбусные парки Уфы и других городов за меньшие деньги», - подчеркнул Денис Рассадников.